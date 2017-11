Da Vincijev portret Jezusa, ki so ga nekoč kupili za 50 evrov, prodajajo na dražbi

Da gre za izvirno delo Da Vincija so potrdili šele leta 2011. (Foto: AP)

V torek so v dražbeni hiši Christie's v New Yorku razstavili umetnino Leonarda Da Vincija, ki je po štirih letih znova naprodaj.

Mojstrovina Odrešenik sveta je v 500 letih doživela marsikaj. Nastala je v istem obdobju kot njegov svetovno znan portret Mona Lize. Krasila je kraljeve palače, nato pa konec 18. stoletja izginila. Ponovno se je pojavila šele leta 1909, a je dolgo časa ostala velika neznanka, saj je bila precej "dodelana".

Leta 1958 so umetnino na dražbi hiše Christie's prodali za zgolj 50 evrov, saj takrat namreč niso vedeli, da gre za delo da Vincija.

Tudi, ko so sliko leta 2005 prodajali na regionalni dražbi v ZDA, je še vedno veljala za ponaredek. Bila je namreč prepleskana, nekdo je portretu celo dodal brado. Šele leta 2011 so jo prepoznali kot resnično delo genija da Vincija in jo restavrirali. Zaradi odstranjevanja debelih slojev dodatne barve, je slika dobila posebno patino. Okvir, na katerem je platno napeto, pa so v vseh teh letih nekoliko načeli črvi.

Kljub temu pa v dražbeni hiši verjamejo, da je delo tako pomembno in unikatno, da bo dosegla visoko ceno.

Sliko so pred dražbo razstavili v Hong Kongu, San Franciscu, Londonu in New Yorku. (Foto: AP)

Trenutno je sicer v lasti ruskega milijarderja, zbiratelja in lastnika francoskega nogometnega kluba AS Monaco Dmitrija Rivolovjeva, ki jo je leta 2013 na dražbi kupil za 107,7 milijona evrov. Zdaj pričakujejo, da bodo umetnino prodali za vsaj 84 milijonov evrov.

"Odrešenik sveta je sveti gral slik starih mojstrov," je dejal Alan Wintermute, specialist za umetnost starih mojstrov pri Christie's.

Delo Odrešenik sveta je ena od le okoli 20 znanih Da Vincijevih slik in je tudi edina, ki je v zasebni lasti.

Gre za podobo ene največjih ikon na svetu, ki jo je naslikal eden najpomembnejših umetnikov vseh časov, je dejal Loic Gouzer iz dražbene hiše Christie's, ki je dražbo označil za dogodek, ki se zgodi "enkat v življenju". "Nikoli ne bomo uspeli povsem dojeti čudeža Leonardovih slik," je še dodal.