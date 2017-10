Edina potnica na letalu izkusila posebne privilegije

A post shared by karon (@karongrieve) on Oct 22, 2017 at 11:55pm PDT

Karon Grieve se je odločila, da se bo iz Glasgowa odpravila na jesenski oddih na grški otok. V oko ji je padla Kreta, pa še ugodna je bila, saj je za letalsko vozovnico odštela le dobrih 50 evrov. Kaj boljšega še lahko pričakuješ, si je mislila sprva, dokler ni na letalu odkrila še ene ugodnosti, za katero ni odštela niti centa – da je namreč edina potnica.

Pisateljici se je odločitev, da se v Grčijo odpravi pisat kriminalni roman, več kot obrestovala, saj jo je osebje nagradilo z VIP-postrežbo. Na letalu, ki običajno sprejme 189 potnikov, je kraljevala sama, osebno pa jo je iz svoje kabine nagovoril tudi pilot.

Predstavniki letalske družbe Jet2 so dejali, da se jim ni zdelo nič nenavadnega, da je zadnji let sezone malo bolj prazen, a niso pričakovali, da bodo opravili kar zasebni polet.

Grievovi je bilo takoj jasno, da letalo ne bo preveč obljudeno, ko se je zglasila pri okencu za oddajo prtljage. "Z osebjem sem se pošalila in jim rekla, koliko potnikov neki bo na tem letalu? Moški mi je z nasmehom na ustih odvrnil: 'Dajte no, poskusite uganiti!'"

"Od deset sem prišla do štiri, ko je rekel: 'Ah, nikoli ne boste ugotovili. Samo trije ste!'" se pripetljaja spominja Grievova. "Potem, ko sem prišla do dejanskega izhoda, do letala, pa drugih dveh potnikov ni bilo od nikoder." Ker je bila edina potnica, so vsi vedeli, kako ji je ime. "Že preden sem prišla na letalo, smo se razumeli kot najboljši prijatelji." Nato pa jo je osebno nagovorila celo pilotka. "Prišla je do mene in prisedla, medtem ko je prvi častnik preverjal vzletne informacije, in sva klepetali o letu." Tudi med samim letom se Grievova, čeprav je bila sama, ni počutila nič kaj osamljeno, saj jo je osebje streglo spredaj in zadaj, prek zvočnika pa jo je pilotka sproti obveščala, kje potujejo. "Vedno, ko se je javila, je dejala: 'Živijo, Karon! Potem pa nadaljevala: na levi boš zdaj lahko videla Hrvaško.' Potem, ko smo leteli skozi spektakularno nevihto, se je hitro vklopila in rekla: 'Živijo, Karon in dekleta! Hitro stecite na drugo stran letala in poglejte to. Prečudovito je!'"

Pisateljica Karon Grieve, ki bo na Kreti ostala en mesec in pisala kriminalni roman, se je na koncu za dogodivščino pilotki in osebju javno zahvalila na družbenem omrežju, doživetje pa povzela z besedami: "Bilo je prav nadnaravno!"