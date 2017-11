FerFud DUEL kuharja v družbi vrhunskih kuharskih mojstrov

Za mlada kuharja je priložnost, da kuhinjo delita z vrhunskima kuharskima mojstroma, kot sta Elena in Juan Mari Arzak, neprecenljiva.

Med zvezdicami

»Vstopiti v kuhinjo restavracije s tremi Michelinovimi zvezdicami je že samo po sebi neverjetno doživetje. Da pa imava priložnost iz prve roke prejemati nasvete, napotke in tudi navdih dveh takih kulinaričnih mojstrov, pa nepopisno. Navdušena sva tako nad strokovnostjo in uigranostjo celotne ekipe kot nad prijetnim, domačnim odnosom med sodelavci, do gostov in predvsem do naju.« Urška in Andraž sta se v kuhinji dobro znašla, po skoraj dveh mesecih pripravljanja finih grižljajev sta namreč v odlični formi. Največji izziv jima je predstavljalo le filigransko natančno rezanje zelenjave in sadja – šlo je za milimetre, kot je v restavraciji takega kova tudi pričakovati.

Znanje moramo prenašati naprej

Juan Mari je velik podpornik prenosa znanj na mlajše generacije, zato je bil nad projektom FerFud DUEL navdušen: »Mislim, da so taki projekti odlični. To bi morali početi po vsem svetu, ne le na področju kulinarike. Vendar, ker sem kuhar, se mi kulinarični projekti zdijo najpomembnejši. Da se mladim omogoča dostop do znanja kuhanja, je čudovito.« V njegovi kuhinji se je tako kalilo že veliko kulinaričnih upov, ki so na začetku pogosto zmedeni, saj je Arzakova kulinarika izjemno kreativna: »Ob prihodu jim ni nič jasno in postanejo živčni, zaskrbljeni. Vedno jim rečem, naj ne skrbijo, naj dajo času čas. Ko bo napočil trenutek za izdajo jedi, ti bo šlo odlično od rok.« Mladim svetuje, naj gredo najprej v gostinsko šolo: »Če le lahko, naj študirajo. Potem naj gredo v kuhinjo. Bolj kot poklic pa mora kuhanje biti strast.« Pred več kot dvajsetimi leti se je Juan Mariju v restavraciji pridružila hčerka Elena Arzak, tudi sama vrhunska kuharska mojstrica, ki se je izobraževala v šoli za gostinstvo v Luzernu, nato pa delala po vsem svetu s priznanimi kuharskimi mojstri.

Čar in navdih restavracije Arzak

Juan Mari pravi čar svoje restavracije prepoznava v tem, da gostje ob vstopu ne srečajo hladnih ljudi, temveč imajo občutek, da so vstopili v veliko družino. Sproščeno, vendar vedno spoštljivo. To je navdihnilo tudi Urško in Andraža, ki se strinjata, da sta jima bila všeč gostoljubje in domačnost ter majhne, prijazne geste. Domače, a še vedno na odličnem nivoju. »Morda bi tudi midva v svoji restavraciji raje imela manj gostov, vendar za tiste zares vrhunsko postrežbo in pristen odnos,« sta še dejala.

Juan Mari: sem srečen človek

»Kuhinja te osrečuje, ko ješ ali ko drugi uživajo v tvoji hrani. To osrečuje,« pravi Juan Mari. »Kot kuhar delaš najbolje, kar zmoreš. Imel sem srečo, da mi je mama zapustila to hišo in mi duhovi v teh debelih zidovih prišepetavajo. Nikoli ne vemo, kaj bomo počeli v prihodnosti.« Ob tem ima v mislih tudi nepredvidljive kreacije, ki jih snujejo v hišnem laboratoriju, kjer na inovativne načine kombinirajo več kot tisoč sestavin, ki jih nato vključujejo v jedi. Čeprav hišni meni zaznamuje tradicionalna baskovska kulinarika, ga preveva moderni pristop in domiseln način prezentiranja.

Urška in Andraž navdušila oba kuharska mojstra

Elena je bila navdušena nad obema mladima kuharjema: »Kako pomagata, kako ju zanima, njun žar v očeh. Mislim, da sta v kuhinji najpomembnejša strast in predvsem volja. Zelo mlada sta, zato sem navdušena, saj je to naša prihodnost. Še vedno obstajajo ljudje, ki čutijo strast do kuhinje, kar v našem poklicu potrebujemo. Da to čutijo. Vidi se jima, da imata izredno veselje do kuhinje. Prepričana sem, da bosta prišla daleč.« Juan Mari pa je dodal, da bi Urško in Andraža z veseljem obdržal v kuhinji. Mlada kuharja sta ob takih komplimentih ostajala brez besed, pritrdila pa temu, da je kuhanje njuna strast in da svojo pot v tej smeri nadaljujeta z vso predanostjo in navdušenjem.

FerFud že tretje leto nadaljuje zgodbo prvega pravega »food truck« projekta pri nas. Na slovenske ulice je pripeljal vrhunsko urbano kulinariko iz kakovostnih Hoferjevih sestavin po fer ceni. Mladim nadarjenim kuharjem ponuja priložnost pravega kulinaričnega popotovanja in zagotavlja nepozabno poučno izkušnjo. Letošnji FerFud je bil poseben, saj sta svoje fine grižljaje prvič pripravljali kar dve ekipi – ekipa restavracije SEDEM Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor in ekipa restavracije KULT316 Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Ekipi mladih kuharskih talentov sta se v kulinaričnem duelu potegovali za nepozabno nagrado – strokovno ekskurzijo v restavracijo Arzak. S svojim delom sta ekipi podpirali tudi projekt Botrstvo v Sloveniji in skupaj z obiskovalci zanj zbrali donacijo v višini 6.580,76 €.

