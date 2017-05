Finance vaju lahko združujejo ali razdvajajo

Tega se dobro zavedajo v Prvi osebni zavarovalnici , ki pomaga pri življenjskih odločitvah. Da bi parom še bolje predstavili in jih informirali o pravilnih odločitvah na tem področju, so se za nasvete glede upravljanja skupnih financ obrnili tudi na strokovnjakinjo za partnersko in družinsko problematiko ter za vzgojo otrok Melito Kuhar, ki je ponudila marsikateri nasvet.

Skupno življenje, skupne finance

“O skupnih financah naj se partnerja začneta pogovarjati, ko se odločata za skupno življenje in za večje nakupe,“ svetuje Kuharjeva. Po njenem mnenju je namreč prav področje financ minsko polje sodelovanja in preizkušanja pripadnosti obeh partnerjev k zdravemu in kakovostnemu partnerskemu odnosu. Kuharjeva tako omenja dva glavna trenda pri razpolaganju z denarjem: “bodisi ima par skupno blagajno, v katero vsak mesec da večino svojih prihodkov in iz katere se plačujejo vsi stroški, vezani na družino. Takšno skupno upravljanje zahteva veliko »dozo« osebne zrelosti in pripadnosti partnerskim dogovorom. Pari s takšno vizijo razpolaganja s skupnim denarjem imajo tudi dogovor, da nek del plače namenijo za osebne potrebe. Tukaj mora v partnerskem odnosu vladati visoka stopnja kohezije in zaupanja ter spoštovanja dogovorov. Drugi trend je, da ima vsak par svoje prihodke, s katerimi v celoti sam razpolaga. Dogovorita se, kdo bo plačeval katere stroške in se tega do pičice držita. Ob koncu meseca naredita obračun in si razliko kdo je plačal več, prenakažeta.“ Seveda obstajajo tudi pari, ki uberejo neko srednjo pot.

Nadgradnja partnerskega odnosa oziroma skupno upravljanje financ

Po izkušnjah strokovnjakinje iz Svetovalnice ima v zadnjih letih več parov sicer ločene finance, vendar pa ima skupna blagajna veliko več prednosti. Ne samo, da se pri tem že vnaprej ve, koliko sredstev bo v njej, ker približno vemo tudi za vsak mesec, kakšni bodo izdatki in ostali stroški. Pri skupnih financah se oba partnerja zavestno odločita za tak korak, določita finančna pravila in se jih tudi držita. Gre za kompromis, osnova pa je seveda odgovornost za izvrševanje sprejetih odločitev, poudarja Kuharjeva.

Če sta partnerja usklajena glede upravljanja z denarjem, potem ni večjih nemirov v zvezi. Kuharjeva trdi, da je transparentnost skupnih financ potrebna, ker nam le-te zagotavljajo varnost in nek relativni mir, partnerja pa se preko njih tudi povezujeta, sodelujeta, pogovarjata in načrtujeta skupno prihodnost.

Naročnik oglasa je Prva Osebna Zavarovalnica.