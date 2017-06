FOTO: Bill Murray v Lipici doživel dozo adrenalina in postal boter žrebičke Slave

Ameriški filmski zvezdnik Bill Murray je med obiskom Lipice s tekmovalno kočijo odpeljal več vratolomno hitrih krogov. (Foto: Kobilarna Lipica / Mediaspeed )

Ameriški filmski zvezdnik Bill Murray, ki se te dni mudi v Sloveniji, je včeraj obiskal tudi Kobilarno Lipica. Tam je med drugim doživel "rallyja s konji" - vožnje s tekmovalno dvovprego. S parom belih lipicancev - in s pomočjo lipiških voznikov - je odpeljal več vratolomno hitrih krogov s tekmovalno kočijo. Povabilo na drzno vožnjo je bilo zanj prvo presenečenje, vendar ga je takoj sprejel in v "polni bojni opremi" doživel moč lipicancev. Tako je postal predhodnik ameriške nacionalne ekipe, ki prihaja septembra v Lipico na največji konjeniški dogodek vseh časov v Sloveniji - Svetovno prvenstvo v vožnji dvovpreg.

Zvezdnik si je ogledal tudi nastop lipicancev, ki so ga še posebej navdušili, ko so izvedli spektakularne skoke šole nad zemljo po taktih glasbe iz filma Izganjalci duhov (Ghostbusters), s katerim je zaslovel.

Postal je tudi boter letošnje prvorojene žrebičke Slave. (Foto: Kobilarna Lipica / Mediaspeed )

Murray postal boter letošnje prvorojene žrebičke Slave

Redko in ganljivo doživetje je bilo tudi srečanje s čredo plemenskih kobil in njihovih žrebet, saj je Bill Murray postal boter letošnje prvorojene žrebičke Slave, ki je prišla na svet 10. aprila, čredi pa je za priboljšek prinesel jabolka in korenje. Vse kaže, da je bila Slavi slavna prihodnost zapisana že ob rojstvu, saj je ime podedovala od svoje matere, tako kot je v navadi za lipicanska žrebeta.

Čredo lipicancev je razveselil s korenčkom in jabolki. (Foto: Kobilarna Lipica / Mediaspeed )

Sedaj ima Slava slavnega botra, Lipica pa je – tudi s pogostitvijo s kraško kulinariko in teranom – znova ponesla ime Slovenije v svet. Tokrat sta zgodbo o promociji Lipice in Slovenije pomagala pisati chef Peter X. Kelly in poslovnež Emil Gaspari, v povezavi s fotografskim mojstrom Jocem Žnidariščem, ki je Lipico in lipicanca ovekovečil na nepozabnih fotografijah.