FOTO: Drsališče na Kongresnem trgu je zaživelo

Fotogalerija (13)

























V ljubljanskem parku Zvezda se je v okviru projekta Ledena fantazija odprlo novo drsališče. To se razteza prek 2000 kvadratnih metrov, uporablja pa ga lahko 600 drsalcev hkrati. V projekt bo vključen celovit koncept prazničnih prireditev, med njimi tudi kulinarične in glasbene prireditve, je sporočil predstavnik projekta Tilen Majnardi.

Na sami lokaciji drsališča bo poskrbljeno za izposojo drsalk in druge opreme, na voljo bo tudi varovana garderoba in strokovna pomoč pri učenju drsanja. Poskrbljeno bo tudi za najmlajše, otroci do 6. leta bodo namreč lahko drsali brezplačno, na voljo pa jim bo tudi brezplačna zaščitna čelada.

Projekt Ledena fantazija po Majnardijevem prepričanju uvršča Ljubljano med najatraktivnejše evropske turistične destinacije in bo popestrilo praznično vzdušje v Ljubljani. Program vključuje številne aktivnosti, kot so kulinarični užitki, tematski glasbeni večeri, dobrodelne akcije in tekmovanje "kralj in kraljica hitrosti", so še sporočili organizatorji.