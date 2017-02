FOTO in VIDEO: Maša in medved navdušila Stožice, polne otrok

Ljubljanske Stožice je tokrat, dan pred pustno soboto, ko bo ob 13.30 še ena predstava, napolnil otroški smeh in zvedavi obrazi. Kako tudi ne, saj so starši na spektakel na ledu Maša in medved pripeljali svoje otroke, ki so lahko uživali v vrhunski predstavi, ki je dobra nadgradnja risane serije, ki je postala globalni fenomen.





Maša na triciklu s prijatelji. (Foto: Damjan Žibert)

V dveh delih po štirideset minut (z dvajsetminutnim premorom) smo lahko v živo doživeli dogodivščine priljubljenih junakov, tokrat v povsem novi zgodbi, sestavljeni iz najlepših zgodb, nikoli videni na televiziji, z enajstimi novimi pesmimi in v celoti sinhronizirano v slovenščino z znanimi slovenskimi igralci in radijskimi voditelji.



Zares impresivna produkcija na tisoč sto kvadratnih metrih sintetičnega ledu, z bogato sceno, velikanskim LED zaslonom s 3D animacijami v velikosti 138 kvadratnih metrov je zgrajena okoli velikanske medvedove hiša z drevesom. Simpatična Maša se tako v novi dogodivščini druži z medvedom, ki se zaljubi v medvedko, ki pa mi jo hoče prevzeti drug medved, ki je pravi kazanova, ves čas pa jim ustrahujejo volkovi, ki se se nato spopadejo z zajci, urnimi vevericami in ostalimi goznimi živalmi. Predstava v okoli uri in pol pokaže čudoviti gozdni svet priljubljenih junakov, poln smeha, humorja, zabave in dobre glasbe, v katerem sodeluje okoli 40 akrobatov, plesalcev in profesionalnih drsalcev.





Vname se boj za medvedkino srce. (Foto: Damjan Žibert)

Risani film Maša in Medved je sicer eden od največjih svetovnih fenomenov vseh časov, saj ga predvajajo v kar 120 državah sveta in je izjemno priljubljen tudi v Sloveniji. Mašo obožujejo tudi slovenski otroci, kar je bilo opaziti tudi na obraznih v občinstvu, s ponosnimi pogledi staršev vred. Ponovitev predstave je še na pustno soboto ob 13.30 v Stožicah. Oglejte si utrinke iz predstave!