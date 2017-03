FOTO: Iščejo se pogumni turisti – za obisk hotela z najslabšim razgledom na svetu

Predsedniški apartma ponuja "najslabši razgled na svetu". V preddverju za okras služijo številne nadzorne kamere. Vratar na vrhu stopnic stoji samo nekaj metrov stran od enega izmed najhujših konfliktov na svetu. Bi si upali prespati v tem hotelu?

Britanski umetnik in politični aktivist Banksy seveda ne bi upravičil svojega imena, če ne bi gostom ponudil prave utopične izkušnje.

Hotel z desetimi sobami, zgrajen v kolonialnem stilu in okrašen s kitajskim porcelanom in usnjenimi kavči, stoji tik ob zidu v Betlehemu. Vse sobe ponujajo razgled ravno na zid, iz zgornjih nadstropij lahko gosti zrejo v oči izraelskim ostrostrelcem, ki s svojimi puškami bdijo na mestom.

Hotel so po poročanju BBC-ja gradili okrog 14 mesecev, ne da bi kdorkoli točno vedel, zakaj gre, in ko je v petek odprl svoja vrata, je to presenetilo celo Palestince. Otvoritev sovpada s stoletnico britanskega sprejetja Balfurske deklaracije leta 1917, s katero je država pomagala utreti pot ustanovitvi Izraela.

"Točno sto let je od takrat, ko so Britanci prevzeli oblast nad Palestino in pričeli s "premeščanjem pohištva". Kar je seveda prineslo kaos na tem delu sveta," je dejal Banksy. "Ne vem, zakaj, a začutil sem, da je primeren čas za opomin na to, kaj se zgodi, ko se Velika Britanija odloči sprejeti pomembno odločitev, ne da bi se posvetovala o tem z drugimi."

Banksy je na dan odprtja seveda prikril svojo identiteto, na otvoritev je vabil zgolj dopis, ki ga je umetnik posredoval javnosti: Trinadstropno zdravilo za vaš fanatizem z omejenim parkirnim prostorom." Umetnik je z Betlehemom povezan že desetletja in je zaslužen tudi za slavno zidno poslikavo golobice miru na neprebojnem jopiču.

Hotel so gradili 14 mesecev. (Foto: AP)

Pridite in si 'odpočijte v okupiranem delu sveta'

Hotel namerava privabiti tuje turiste v okupiran kotiček sveta na Zahodnem bregu, kjer navadno ne bi preživljali svojega prostega časa. Bo pa stavba morda služila tudi kot pozitiven zgled za palestinsko ekonomijo in turistom pokazala, kakšen je vsakdan na okupiranem ozemlju.

Hotel so okrasili številni ulični umetniki. Ena slika prikazuje Izraelca na nadzornem stolpu, okrog njega se na vrtiljaku vrti palestinski otrok, spet druga vas, ki jo ruši oklepno vozilo.

Kakor koli se mnenja o stavbi krešejo, ne gre zgolj za političnoizjavo, pač pa za unikaten prostor, ki bo verjetno privabljal radovedne posameznike.

Predsedniški apartma na vrhu ima rdečo posteljo in masažno kad v sredini sobe, pa manjšo kinodvorano in bar - dekor, ki bi bil verjetno všeč Donaldu Trumpu. Ni sicer znano, koliko bo stala nočitev v luksuzno opremljenih sobah, a menda naj bi bile na voljo tudi skromne postelje za okrog 30 dolarjev (28,50 evra) na noč.

A še tako bleščeči okraski ne morejo gosta zaščititi pred vsepovsod prisotnim zidom. Ta je bil zgrajen med Drugo intifado, da bi izraelska vlada tako preprečila samomorilskim napadalcem dostop v izraelska mesta. Vendar kritiki opozarjajo, da betlehemski zid naredi bolj malo za resnično varnost Izraelcev, saj si napadalci za svoje akcije pač poiščejo kakšno drugo pot. Mednarodno sodišče je leta 2004 razglasilo, da je zid postavljen nezakonito.

V hotelu je zaposlenih 45 okoliških prebivalcev in njegov vodja, Wissam Salsah, se boji, da bodo imeli ostali palestinski hoteli izgubo na njegov račun. "Upam, da resnično podpiramo betlehemski turizem in da bomo mestu tako pomagali k boljšemu proračunu."

V hotelu, ki stoji v coni C, kar pomeni, da imajo vanj vstop tudi Izraelci, sta še manjši muzej o zgodovini zidu in galerija, v kateri razstavljajo palestinski umetniki.

"Upam, da bodo prišli tudi Izraelci," je dejal Salsah. "To je odlična priložnost za njih, da vidijo čudovite umetnine in predvsem dobijo občutek, kakšen vpliv ima zid na Palestince."