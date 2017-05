FOTO: Justin spet navdušuje, tokrat v družbi svojega prikupnega sinčka

Zaradi svoje sproščene zabavnosti, smisla za humor in seveda privlačnosti je kanadski premier Justin Trudeau pravi ljubljenec spleta in predvsemi nežnejšega spola. Zdaj je poskrbel za nov val navdušenja, saj je s sabo v službo vzel svojega triletnega sina in si kljub natrpanemu urniku vzel čas za igranje skrivalnic in lovljenje po hodnikih.