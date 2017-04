FOTO: Ko se kar štirje mojstri 'spravijo' na eno nogo ...

Ko se štirje mojstri spravijo na eno nogo ... (Foto: Branka Resnik)

Mednarodna tattoo konvencija je prireditev, na kateri tetovatorji iz različnih držav predstavijo svoje delo. Na konvencijo se je prijavilo več kot 70 tattoo artistov iz kar 13 držav – Slovenije, Hrvaške, Srbije, Norveške, Italije, Madžarske, ZDA, Avstrije, Bosne in Hercegovine, Francije, Danske, Švice in Nemčije. Toda na koncu so slavili štirje Slovenci.

Fotogalerija (24)















































Kot vsako leto je tudi letos potekalo tekmovanje, kdo je najboljši tetovator, kot posebnost pa se je prvič v Sloveniji zgodilo, da so se kar štirje priznani slovenski tetovatorji hkrati lotili tetoviranja ene osebe. Brin Rebolj, Dejan Marič, Sašo Dudič in Simona Boštnar so se namreč odločili, da se bodo lotili novega izziva.



"Za ta izziv smo se odločili, ker želimo narediti nekaj novega, drugačnega v Sloveniji. Želimo sodelovati ter se spopasti z novim izzivom. Izziv nam je, kako bomo sodelovali ter kako nam bo uspelo povezati različne sloge tetovaž v celoto. Skratka, čas je, da se lotimo nečesa novega, pokazati želimo, da znamo tetovatorji stopiti skupaj in narediti nekaj izjemnega," so nam dejali še pred samim začetkom dela.

"Rišem, že odkar pomnim. Tetovirati sem začel že kar nekaj časa nazaj. Bolj profesionalno pa se s tem ukvarjam deset let. Obiskal sem že nekaj konvencij, na katerih sem želel pokazati, kako ustvarjam. Leta 2015 sem dobil tudi 'best of show' v Las Vegasu, kar je meni osebno največji uspeh v svoji karieri." Dejan (Foto: Branka Resnik)

Idejni vodja tega podviga je bil Dejan, ki je novembra na konvenciji v Trstu stopil do Simone in Saša.

"Želeli smo narediti nekaj novega, drugačnega. Zadali smo si res adrenalinsko tetoviranje, šele zjutraj smo sestavili skupaj motiv. Čeprav smo zelo različni glede slogov tetoviranja, mislim, da smo dobro povezali celoten motiv. Jaz sem tetoviral ženski obraz, tema je bila narava, in ker jo vedno tepemo in uničujemo, sem se odločil za ta kričeč, žalostni in jokajoči obraz. Kar se tiče sodelovanja, pa ni tako enostavno, vsak na svojem delu, koža ni papir, koža se nateguje v različne smeri. Kar pa se tiče tega, če bi ponovil tak izziv – seveda!"

"Tetoviranje me je privlačilo že od nekdaj. 2011 sem dobil svoj prvi strojček za tetoviranje. Od takrat ga še nisem izpustil iz rok in upam, da mi ga nikoli ne bo treba. Tetoviranje je moja strast in moje življenje. Ves čas stremim k napredku in delam vse, kar lahko, da bi izpopolnil svojo tehniko in slog tetoviranja." Sašo (Foto: Branka Resnik)

"S tetoviranjem sem se začela spoznavati leta 2013. Začetki so bili negotovi, a sčasoma se je izkazalo, da je ta poklic res nekaj, na kar sem čakala in v tem neizmerno uživam. Že odkar pomnim, sem rada risala in ustvarjala, zato je bilo tetoviranje neko naravno potovanje." Simona (Foto: Branka Resnik)

Brin in Dejan sta prvič delala na takšen način: "Zame je to prvo takšno sodelovanje in mi je bilo izredno zanimivo. To, da nisva samo dva, ampak kar štirje, je še toliko bolj pestro. Po navadi imaš pri delu mir, zdaj pa se je bilo treba prilagoditi, vsak vleče kožo v svojo smer, bilo je kar nekaj prilagajanja, ki ga načelno ni. Ampak dobro smo se postavili in dobro smo sodelovali. Takšno sodelovanje bi zagotovo ponovil, ampak je odvisno s kom, tudi zaradi sloga tetoviranja," je sodelovanje komentiral Brin.

Simona in Sašo, ki delata v skupnem studiu, sta že stara mačka, kar zadeva sodelovanje pri tetoviranju, saj sta že večkrat hkrati delala tetovaže na eni osebi.

"Priznati moram, da se mi je od srca odvalil velik kamen, ker me je malo skrbelo, kako bo vse potekalo, imeli smo ideje, kako bo vse potekalo, ampak dokler nisi dejansko pri delu, ne veš, kako bo šlo. Poleg tega imamo tako različne sloge, da je težko že pred samim delom vedeti, ali bo šlo vse po načrtu. Toda na koncu je vse zelo dobro izpadlo, uspeli smo narediti vse, kar smo si zadali, povezali smo vse motive med seboj ... Tudi samo sodelovanje med nami je šlo dobro – čeprav se je bilo treba prilagajati, občasno počakati, da prideš na vrsto ... in podobno. Res, nekaj novega, nov izziv. Všeč mi je, ko se tetovatorji med seboj povežejo, da imajo željo sodelovati. Da ni vse samo zahrbtnost, ljubosumje ..."

"Umetnost, tako glasbena kot vizualna, me je spremljala že od majhnih nog, samo tetoviranje pa se mi je pa že od nekdaj zdelo zelo zanimivo, čeprav si nikoli nisem predstavljal, da bom to kdaj dejansko tudi delal. Tako je nekaj, kar se je začelo kot občasen hobi, zaradi vedno večjega veselja in zanimanja pa je preraslo v poklic. Boljša služba zame ne obstaja - vedno je prostor za izboljšavo, eksperimentiranje, raziskovanje, vsaka tetovaža je priložnost, da ustvariš nekaj čisto novega." Brin (Foto: Branka Resnik)

"Ko so me prijatelji vprašali, zakaj sem se spustil v pustolovščino štirih neverjetno nadarjenih umetnikov, jim lahko odgovorim le tako - v življenju največ šteje to, da držimo skupaj, sodelujemo in se imamo radi, tudi če smo si včasih konkurenca. Ker sem od malega zaljubljen v naravo, sem si izbral tudi takšno tematiko - in kakor se moramo naučiti živeti v sožitju z naravo, se moremo naučiti sodelovati tudi kot ljudje. In točno na to sožitje vsega me bo vedno spominjala ta ogromna in posebna tetovaža." Filip (Foto: Branka Resnik)

In, so umetniki preživeli? "Če sem preživel? Komaj. Najtežje je bilo mogoče to, da sem moral čakati, da sem lahko dokončal svoj del. Sploh, ker smo si zadali, da hočemo povezati vse motive in zato sem moral do enega dela jaz malo počakati. Ker sem že bil v takšnih sodelovanjih, sem si nekako predstavljal, da zadeva ne bo preprosta, zato vem, kakšne težave prinaša to ... toda rezultat je tukaj, zadovoljen sem," je delovni dan hudomušno komentiral Sašo.



Kaj pa 'žrtev? "Priznam, da sem mislil, da bo manj bolelo, kot je. Ko je delal eden, dva ali trije je še šlo, ko pa so bili vsi štirje na delu, pa je občasno zelo bolelo. Ne vem, ali bi šel znova skozi to, ampak zagotovo sem moral to izkusiti, bil je res pravi izziv. Ne samo to, ali lahko zdržim skozi tetoviranje, ampak tudi videti, kako tetovatorji sodelujejo med seboj," je 'trpljenje' komentirala Filip, ki sicer že ima tetovaže, ampak ta izkušnja je bila zanj prvič, in kakor je dejal v smehu, tudi zadnjič.



Za tetovažo so tetovatorji skupaj potrebovali sedem ur, za nagrado pa so umetniki domov odnesli glavno nagrado 'best of show'. In kot so po prejemu nagrade dejali, jim je dotična nagrada prava potrditev, da so naredili res nekaj dobrega, drugačnega in zanimivega.