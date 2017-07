FOTO: Pobeglega kenguruja Bobija policisti izsledili v vinogradu

Trebanjske policiste so v nedeljo pozno popoldne obvestili, da naj bi občan v bližnjem vinorodnem okolišu opazil kenguruja. Skupaj z gasilci prostovoljnega gasilskega društva Mirna so malega ubežnika izsledili in prijeli. Pridružil se jim je tudi lastnik, ki je kenguruja odpeljal v bližnji manjši živalski vrt, od koder je žival pobegnila.

Žival naj bi skakljala v bližini ceste in s tem povzročala nevarnost za udeležence v cestnem prometu. (Foto: PU Novo mesto)

Kot so sporočili s policijske uprave Novo mesto, so policiste obvestili, da naj bi kenguru skakljal v bližini ceste in s tem ogrožal prometno varnost. Policisti so se odzvali in preverili nenavadno prijavo, ki se je kasneje izkazala za resnično.

Skupaj z gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Mirna so policisti malega ubežnika izsledili in prijeli. (Foto: PU Novo mesto)

Kenguru je pobegnil s turistične kmetije Ranč Aladin na Gomili pri Mirni na Dolenjskem. Tam imajo po podatkih njihove spletne strani še več drugih eksotičnih in domačih živali. Med drugim dvogrbo sibirsko kamelo Aladina, kenguruja Bobija, ježevce in rakune.