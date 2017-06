FOTO: Pokukajte v zakulisje predstave Varekai kultnega Cirque de Soleila

Izjemno zgodbo o uspehu je leta 1984 pričela skupina 20 uličnih artistov, danes pa kanadski Cirque du Soleil povezuje preko 1300 artistov iz več kot 50 držav z vsega sveta. Svojo vituoznost so prikazali že v več kot 400 svetovnih mestih in navdušili 160 milijonov oboževalcev. In kako izgleda na njihovi vaji?