FOTO: Poroka na vlaku - v Mariboru še fant in dekle, v Ljubljani mož in žena

Poroka je zagotovo ena od prelomnic v življenju, poročni dan pa si ženin in nevesta zapomnita kot najlepši dan v njunem življenju.

Pot poročnega para se je začela ob 10.30 na peronu ob tiru 32 mariborske železniške postaje. Ženin, Tomaž Čeč, je moral opraviti zahtevna pogajanja na šrangi in to najpozneje do odhoda vlaka. Poročni vlak je proti Ljubljani odpeljal ob 11.50. Na njem sta si z nevesto Natalijo Krlatec izrekla zakonsko zaobljubo. V Mariboru še fant in dekle, ob prihodu v Ljubljano pa že mož in žena, sta povabljene na ljubljanski železniški postaji pogostila s poročno torto. Neporočena dekleta so na postaji lovila poročni šopek.

Poročne utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji.