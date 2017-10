FOTO: Potujoča 'nagca', ki sta postala spletna senzacija

A post shared by Naked Wanderings (@nakedwanderings) on Jul 4, 2017 at 10:10am PDT

Če radi potujete z ne preveč pritljage ali to nameravate, potem vas zna prepričati belgijski par Nick in Lins, ki po svetu potujeta z minimalno oblačil. Oba sta namreč najraje brez oblačil, saj raziskujeta nudizem in ga tudi objavljata na svojem Instagram profilu Naked Wanderings (Gola pohajkovanja).

Na fotografijah, ki niso prav nič pohujšljive, objavljata svoje aktivnosti, ki so seveda v Adamovem oz. Evinem oblačilu, sicer pa sta med drugim dopustovala na Hrvaškem, v Grčiji in še kje. Čeprav še nimata kaj prida veliko objav, pa ju spremlja že preko 6600 sledilcev na Instagramu.

Par sicer poziva ljudi, da bi tudi sami raziskovali svojo goloto in to na različne načine. Njima, kakor lahko vidimo, to imenitno uspeva ...

