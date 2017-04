FOTO: Princ Charles obiskal Dunaj ... in presenetil slovenske turiste

Britanski prestolonaslednik princ Charles se z ženo Camillo mudi na obisku treh evropskih držav. (Foto: Tadej Ogorevc)

Princ Charles in njegova žena Camilla se mudita na dvodnevnem obisku v sosednji Avstriji, kjer se srečujeta z predstavniki vlade. Ta obisk je del uradnega obiska treh evropskih držav. Potovanje sta začela v Romuniji, nato sta odšla v Italijo, kjer se je britanski prestolonaslednik v Vatikanu prvič srečal s papežem Fančiškom, trenutno pa sta na Dunaju.

Prav tam pa je britanskega prestolonaslednika ujel tudi naš bralec Tadej Ogorevc, ki si je ravno takrat s prijatelji ogledoval znamenitosti avstrijske prestolnice. "Po popoldanskem počitku smo se odpravili po mestu, da bi si ogledali kar se da veliko znamenitosti tega prečudovitega mesta. Ko smo se sprehodili po Michaelerplatzu, smo zagledali veliko množico ljudi, in kmalu smo ugotovili, da pričakujejo prihod princa Charlesa," nam je zaupal Tadej.

Po Romuniji in Italiji je obiskal še Avstrijo ... (Foto: Tadej Ogorevc)

"Pomešali smo se v množico in kar naenkrat zagledali kolono vozil ter avto, v katerem se je pripeljal princ. Pograbili smo svoje fotoaparate in z zanimanjem spremljali dogajanje," je dejal. Dodal je, da je bilo biti blizu človeku, ki ga navadno vidimo samo na televiziji, nekaj posebnega in nepozabnega.

... in tam presenetil slovenske turiste. (Foto: Tadej Ogorevc)

Nimamo pogosto takšne sreče, da ob ogledu znamenitosti tujega mesta po naključju srečamo še znano osebnost, sploh pa ne tako od blizu, kakor je to uspelo Tadeju. Verjamemo, da je njemu in prijateljem to srečanje precej popestrilo dan, in da ga ne bodo kar tako pozabili.