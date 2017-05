FOTO: S hojo po vrvi povezal stavbi fizike in matematike 

Študent Matic Noč je premagal razdaljo med stavbama oddelkov za fiziko in matematiko na Jadranski 19 in 21. Dosežek seveda ne bi bil omembe vreden, če ga ne bi osvojil visoko nad našimi glavami s hojo po vrvi oziroma slacklinu. Vrv je bila med stavbama napeta okoli 30 metrov visoko. Za varnost je bilo seveda poskrbljeno.

Matic Noč je sicer študent 3. letnika univerzitetnega študijskega programa Fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in je eden najboljših slacklinerjev v Sloveniji, so sporočili organizatorji. Ponaša se z najdaljšo prehojeno linijo nad tlemi, vodo in prepadom.

Bi upali? (Foto: Damjan Žibert)

Potem so se s sprehodom po vrvi preizkusili tudi nekateri njegovi prijatelji.

Po besedah Noča, ki se s tem ukvarja približno štiri leta, gre za "zahtevno disciplino, ki ji moraš posvetiti ogromno časa, da premagaš strah pred višino oz. strah pred nestabilnim občutkom na višini". Veliko vlogo vselej po njegovih trditvah igra tudi zelo dobra psihična pripravljenost.