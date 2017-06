FOTO in VIDEO: Tokrat je bil v zadregi Trump zaradi 'medvedjega' objema indijskega premierja

"Medvedji" objem Modija in Trumpa

Ponavadi je ameriški predsednik Donald Trump tisti, ki spravlja svetovne voditelje v zadrego s svojim tipičnim grobim in dolgim rokovanjem. A tokrat se je sam znašel v zadregi, ko ga je ob obisku v ZDA objel indijski premier Narendra Modi.

Po tem, ko sta na tiskovni konferenci govorila o tem, kako dobri so odnosi med Indijo in ZDA, pa je objem svetovnih voditeljev izpadel precej nerodno. Njun posnetek je hitro zaokrožil po spletu, predvsem uporabniki twitterja so si ob tem dali duška.

Oba predsednika sta sicer prav tam precej dejavna – Trump ima 32,9 sledilcev, Modi pa z 31 milijoni ne zaostaja veliko za njim. "S predsednikom Modijem sva svetovna voditelja tudi na družbenih omrežjih," se je pohvalil Trump, ki pa nad komentarji ob posnetku njunega okornega objema bržkone ni tako navdušen.

Modi je – podobno kot predsednik Evropske komisije Jean-Claud Juncker – sicer znan po tem, da rad objema svoje kolege iz političnih krogov. Več si lahko pogledate v priloženi fotogaleriji.