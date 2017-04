FOTO: V Lipici je veselo: skotile so se prve žrebičke

Tik pred velikonočnimi prazniki je v Kobilarni Lipica prišla na svet prva letošnja žrebička. To je rjavka Slava, mala, igriva žrebička, ki je – tako kot že stoletja velja za lipicanske žrebičke – dobila ime po materi 641 Slava XVI.

Skotila se je v ponedeljek, v varnem zavetju mogočnih kamnitih zidov kompleksa hlevov na Borjači, kjer že od sredine 19. stoletja pridejo na svet vsa lipicanska žrebeta v Lipici.

Njenega rojstva so se razveselili vsi, ki v Kobilarni Lipica skrbijo za dragoceno plemensko čredo več kot 330 lipicancev. Prav posebno so bili ponosni zato, ker je mala Slava prvorojenka matere 641 Slava XVI, ki bo v prihodnjem tednu dopolnila osem let in svojo malo žrebičko ves čas skrbno in nežno varuje.

Oče male Slave je plemenski žrebec 522 Neapolitano Gaetana XXXII. Obiskovalci letošnje premierne predstave v Lipici so ga lahko občudovali v solo nastopu – točki, ki jo izvajajo le najvišje izšolani lipicanski žrebci. Mala Slava je njegova druga potomka.

Danes zgodaj zjutraj sta prišli na svet še dve mali žrebički, Canissa in Steaka. Tako kot Slava bosta s svojima materama preživeli ta in naslednji teden v varnem okolju enega posebnih, porodnih boksov kompleksa hlevov na Borjači. Že v drugi polovici meseca maja pa bodo Slavo, Canisso in Steako lahko pozdravili in občudovali tudi obiskovalci Kobilarne Lipica: najprej v varnem zavetju notranjega dvorišča hlevov na Borjači, nato pa tudi na prostranih zelenih pašnikih Kobilarne Lipica, kjer bodo odraščale skupaj z ostalimi žrebeti letošnje generacije.

Direktorica Kobilarne Lipica Lorela Dobrinja se je zelo razveselila rojstva male Slave, Canisse in Steake, saj so prav lipicanska žrebeta že od leta 1580 največja dragocenost Kobilarne Lipica: "Do prvih dni junija pričakujemo več kot 20 temnih, igrivih žrebet. Najbolj ponosni bomo, ko bodo odrasli v čudovite plemenske kobile in bele žrebce, ki bodo navduševali z nastopi na predstavah Lipiške šole klasičnega jahanja. Obenem si želimo, da bi bila prihodnja generacija lipicancev, ki bo prišla na svet leta 2018, še večja in številčnejša."