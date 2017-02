FOTO: Vas mika iti na toplo? Oglejte si najlepše svetovne in evropske plaže!

Popotniška spletna stran TripAdvisor je objavila lestvico najlepših evropskih in svetovnih. V svetovnem merilu so popotniki izbrali Brazilijo, v evropskem pa sta v ospredju Španija in Grčija.



Za najlepšo plažo na svetu so izglasovali Baia do Sancho v Braziliji, s "kristalno čisto vodo, belo mivko in eksotičnimi živalmi".

Najlepše plaže na svetu:



1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazilija

2. Grace Bay, Providenciales, otoki Turks in Caicos

3. plaža Eagle, Aruba, Karibi

4. Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba

5. plaža Siesta, Siesta Key, Florida, ZDA

6. La Concha Beach, San Sebastian – Donostia, Španija

7. Playa Norte, Isla Mujeres, Mehika

8. Radha nagar, Havelock Island, Indija

9. Elafonissi, Grčija

10. Galapagos, Tortuga Bay, Puerto Ayora, Galapaški otoki

Fotogalerija (10)