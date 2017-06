FOTO: Vodni krst za novo 'pridobitev' portoroškega letališča

Aerodrom Portorož, kjer so konec letošnjega maja beležili prve turistične rekorde, saj je na letališču v zgolj treh dneh pristalo kar 231 letal, ima vedno večjo vlogo v regiji. Prav zato so se razveselili prav posebne okrepitve v svoji ekipi, in sicer je gasilsko-reševalno službo okrepil poklicni gasilec Primož Lebarič. Na letališču, kjer je trenutno 14 redno zaposlenih, v poletni sezoni pa jim na pomoč priskočijo tudi študentje, ki morajo opraviti obvezno delovno prakso - predvsem študentje Fakultete za pomorstvo iz Portoroža, odslej gasilsko-reševalno službo opravlja sedem gasilcev.

Poklicni gasilec Primož Lebarič je Prlek, ki je svojo službo našel na Obali.

Primožu, ki je junija diplomiral na Gasilski šoli in tako postal 24. generacija poklicnih gasilcev, so kolegi na letališču to soboto, ko prometa ni bilo več, pripravili prav poseben gasilski krst, ki se ga je udeležil tudi naš fotograf in pilot Miro Majcen. Simpatičen krst in Primoževe reakcije pa si lahko ogledate v galeriji fotografij.

Primožu čestitamo in mu želimo uspešno kariero.

