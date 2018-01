Glavne 'zvezde' južnokorejske nadaljevanke slovenski turistični biseri

Slovenski turistični biseri postajajo vedno bolj priljubljena kulisa južnokorejskih televizijcev. Tokrat so glavne zvezde najnovejše južnokorejske limonade postali denimo Bled, Predjamski grad, Otočec in Piran. Slovenija je postala priljubljena destinacija tudi za ostale tuje filmske ustvarjalce, saj jim naša država po novem povrne 25 odstotkov denarja, ki so ga porabili pri nas.