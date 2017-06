'Halo, policija. Kraljica ni bila privezana v vozilu'

Britanska kraljica Elizabeta II. se je s sinom princem Charlesom udeležila uradnega začetka parlamentarnega leta, ki je potekal v prostorih britanskega parlamenta. Ko se je pripeljala pred parlamentarno poslopje, je neznan moški med njenim izstopanjem iz vozila opazil, da kraljica v avtu ni bila pripeta z varnostnim pasom. Dogodek je zato prijavil lokalni policiji v Zahodnem Yorkshiru, poroča BBC.

Britanski zakoni kraljico ščitijo pred vsakršnimi civilnimi in kazenskimi postopki. (Foto: AP)

Moški je poklical na interventno številko lokalne policije v Zahodnem Yorkshiru ter jih obvestil, da kraljica ne spoštuje cestnoprometnih predpisov. Lokalna policija se je na prijavo odzvala preko družbenega omrežja Twitter, kjer so rahlo satirično zapisali, da prijava nima pravne podlage in da domnevni prekršek ni bil storjen na ozemlju, ki je v pristojnosti lokalne policije v Zahodnem Yorkshiru. Kraljica in princ sta se namreč udeležila dogodka v Londonu, medtem ko se okrožje Zahodni Yorkshire nahaja več kot 300 kilometrov severno od britanske prestolnice. Še bolj kot to, pa so izpostavili, da je interventna številka namenjena zgolj nujnim zadevam in da to pač ni bila nujna zadeva.

Britanski zakoni sicer predvidevajo do 500 funtov (569,65 evrov) kazni za neuporabo varnostnega pasu, kraljico pa ščitijo pred vsakršnimi civilnimi in kazenskimi postopki. "Kraljica zagotavlja, da so vse njene aktivnosti izvajajo v skladu s predpisi," so v odzivu zapisali na spletni strani kraljeve družine.