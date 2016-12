Vam zmanjkuje idej in tudi denarja? Novoletna darila ustvarite sami

Vstopili smo v zadnji teden leta 2016. Za nami sta Miklavž in božiček, z zvrhanim košem daril pa še čaka dedek Mraz.

Če ste sami že ostali brez denarja in idej, kaj bi lahko svojim bližnjim in prijateljem podarili za novo leto, smo za vas pripravili nekaj idej.

Doma pečeni piškoti

Eno izmed obveznih novoletnih daril - piškoti, ki jih pripravite sami. Gre za lepo darilo, s katerim pokažete svojim najbližjim, da ste se res potrudili in v darilo vložili veliko pozitivne energije in ljubezni. Piškote lahko spravite v navadne kozarce za vlaganje, le popestrite jih s kakšno vrvico s prazničnim motivom ali pa sami izdelajte nalepko s posebnim posvetilom.

Za več idej, katere piškote pripraviti in kako se lotiti peke, obiščite našo spletno stran Okusno.je ali pa si kar poglejte članek "Praznična peka: več kot 20 receptov za piškote", kjer boste odkrili kar nekaj zanimivih, a preprostih receptov. Če niste prepričani, da veste, kako se lotiti peke, smo za vas zbrali še nekaj nasvetov.

(Foto: Thinkstock)

Darila za babice in dedke, tete in strice ...

Če imate otroke, potem jih kar povabite k skupnemu ustvarjanju. Pripravite slano testo (skodelica vode, skodelica soli, dve skodelice moke, malo olja). Lahko ga tudi obarvate, na primer s temperami. Oblikujte ga, nato pa vanj vtisnite otroško dlan ali stopalo. Pustite, da se ob viru toplote posuši, nato pa pripravljeno ploščico še podpišite z otrokovim imenom in datumom. Stari starši bodo takšnega spomina na svoje male vnuke izredno veseli.

Slano testo je zelo uporabno: lahko ozdelate unikatne okraske in jih tudi podarite, lahko pa ga uporabite tudi za ustvarjanje spominov. Stari starši bodo tovrstnih daril izredno veseli. (Foto: Thinkstock)

Lahko pa tudi okrasite kozarce ali skodelice. Otroci naj za stare starše narišejo kakšno snežinko, naj napišejo kakšno posvetilo ali kaj podobnega.

Med, orehi, suho sadje ...

Domača marmelada - delite sladke radosti, v katere ste vložili svoj čas, ljubezen in trud. (Foto: Thinkstock)

Kozarček poln sladkih dobrot. Imate doma dober med in nekaj suhega sadja, morda orehov? Če bi radi te sladke dobrote delili s sestro ali prijateljico, potem kar pripravite en srednji kozarec za vlaganje, vanj stresite malo nasekljanih suhih sadežev in dodajte orehova jedrca, nato še prelijte z medom. Kozarček okrasite s trakovi in nalepko.

Domače marmelade, zdravilne rastline v domačem žganju ...

Nekateri doma pripravljate marmelade, morda v domače žganje radi vložite zelišča in podobno. Če imate doma zalogo, potem kar izberite nekaj stekleničk, ki jih seveda praznično okrasite, ter jih razdelite med svojce in prijatelje.

Če znate šivati, plesti, kvačkati ...

Na spletu lahko odkrijete številne šablone za izdelavo igrač iz blaga - žoge, punčke, živali, ročne lutke in podobno. Malčki bodo veseli tudi, če boste v polnilo skrili zvonček, tako da bo igračka v bistvu tudi ropotuljica.

Kvačkarije so prav posebno darilo. (Foto: Thinkstock)

Če ste bolj tehničen tip osebe, potem pa lahko izdelate tablo za razvoj finomotoričnih spretnosti. Ali pa prav posebno garažno hišo za svojo vnukinjo ali vnuka.

To je le nekaj idej za darila, s katerimi lahko letos razveselite svoje najbližje.