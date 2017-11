Indijski filmski ustvarjalci poskrbeli za promocijo lepot Slovenije

Če bi lahko odpotovali v katero koli državo na svetu, kam bi odšli? Če bi to vprašali Indijce, bi jih vse več odgovorilo - v Slovenijo. Zanje namreč postajamo sanjska dežela, in to po zaslugi filma. Indijski filmarji obožujejo naše kraje in prav zdaj si na jugu Indije lahko v kinematografih ogledujejo posnetke naših lepot.