Italijanska policija bo prehitre voznike lovila kar z lamborghinijem

Italijanska prometna policija je predstavila novo cestno okrepitev, lamborghinija huracan. Prestižni športni avtomobil doseže najvišjo hitrost 300 kilometrov na uro, pospešek na 100 kilometrov na uro pa je v 3,2 sekunde.

Italijanska prometna policija ima zaenkrat v svojih garažah dva lamborghinija. Gallarda 2009 so doslej pogosto uporabljajo za transport organov in krvi. Policija ga uporabi tudi v primerih prehitrih voženj in promocijskih dejavnosti.

"Zelo smo ponosni, da nadaljujemo sodelovanje s policijo, hkrati pa sile, ki skrbijo za red in mir, na ta način približamo ljudem," je povedal predsednik in izvršni direktor Lamborghinija Stefano Domenicali, ki je ključe avtomobila predal italijanskemu notranjemu ministru Marcu Minnitiju.

Lamborginija gallarda nameravajo sedaj "upokojiti" in ga razstavili v muzeju policijskih avtomobilov v Rimu. "Za nas je naredil 150.000 kilometrov, kar dokazuje, da je res izvrstno narejen avtomobil, rešil pa je veliko življenj," je dodal Minniti.