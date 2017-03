FOTO: Iz želvinega želodca odstranili 915 kovancev

25-letni želvi z imenom Omsin, ki so jo poimenovali "šparovček", so s precej težko operacijo kar sedem ur odstranjevali kovance iz njenega želodca, ki so se v letih življenja in goltanja "novčičev za srečo" v ribniku nakopičili v njej. Veterinarji so odstranili gmoto kovancev različnih valut, ki so tehtali okoli pet kilogramov.



Želvo so sicer poslali v Bangkok, ker je imela počen oklep, a so rentgenske slike pokazale, da pravzaprav potrebuje pomoč pri še večji težavi.





Želva je morala prestati kar sedemurno operacijo. (Foto: AP)

"V njenem želodcu je bilo 915 kovancev, ki smo jih odstranili enega za drugim. Šparovček je v redu, a bo morala ostati pri nas še dva tedna." je povedala veterinarka Nantrika Chansue, ki vodi ambulanto Chulalongkorn za morske raziskave.



Želva je dve desetletji živela v ribniku majhnega parka v provinci Chonburi, kjer so obiskovalci vsak dan metali kovance "za srečo", a so jih veterinarji zdaj opozorili, naj tega ne počno več. "Želva lahko živi do 80 let starosti, ljudje pa verjamejo, da bodo z metanjem kovancev v ribnik živeli dlje. A metanje kovancev je slaba karma, ker gre za mučenje živali," je v izjavi poudaril Rungroj Thanawongnuvej, dekan veterinarske fakultete v Chulalongkornu.