Kaj je recept za dolgo življenje? Delo, pa tudi kakšna neumnost, pravi 107-letnica

V Sloveniji je 34 moških starejših od 100 let, žensk pa je kar 186. Ena od njih - Marta Polak - praznuje častitljivih 107 let. V njeno čast so ji v domu starejših občanov v Preddvoru, kjer živi, pripravili posebno praznovanje. Deževala so voščila, voščit sta ji prišla tudi predsednik Pahor in pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik.