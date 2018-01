Kako pravilno degustiramo vino v dobri družbi?

Organizacija degustacije vin za prijatelje ni tako zapletena, kot se morda zdi na prvi pogled. Čeprav jo pripravljate prvič, so lahko priprave nanjo povsem preproste. Priznani sommelier Gašper Čarman vam svetuje, da se držite nekaj osnovnih pravil:

- Pred degustacijo vina ohladite na primerno temperaturo. Rdeče vino serviramo pri temperaturi med 16 in 18 °C, belo med 10 in 12 °C, peneče pa ohlajeno med 4 in 6 °C.

- Izberite prave kozarce za vino, ki ga boste degustirali. Oblika kozarcev za belo in rdeče vino se razlikuje z razlogom, saj ima pomemben vpliv na okus.

- V kozarec ne natočite preveč vina. Rdeče vino natočite do tretjine, belo do polovice, penino pa do treh četrtin kozarca.

- Pripravite tudi preprost prigrizek. Pri tem je pomembno predvsem, da se bodo okusi lepo dopolnjevali z vini.

Gašper vam predlaga naslednje kombinacije vin in prigrizkov:

• temna čokolada ali siri + cabernet & merlot

• suho ali sveže sadje + rosé

• soljeni oreščki + penina

• solata iz testenin ali morskih sadežev + chardonnay & rebula

• olive + merlot & refošk

Vsekakor pa je za uživanje na degustaciji vin najbolj pomembna dobra družba.