Kako se je golobja umetnina izkazala za navadno laž?

Pokazali smo zgodbo o Slovencu, o katerem so pisali tudi očitno na lažni spletni strani sicer uglednega britanskega časnika The Guardian, Slovencu, ki je naredil sliko iz golobjih iztrebkov in zanjo dobil milijonsko plačilo. No, zgodbo si je Miha Artnak izmislil. In se vrhunsko pripravil na prodajo le-te. Zato, ker smo nasedli, se vam opravičujemo.