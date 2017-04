Kofetarice ni nikoli želela prodati

Včasih je bila na bankovcu za 5.000 tolarjev. Njeni deli, Kofetarica in Poletja, sta v mednarodnem merilu prejeli številne pozitivne kritike. Živela je po evropskih prestolnicah, saj je bila Ljubljana zanjo premalo boemska, in videla skoraj ves svet. Slikarki Ivani Kobilca so pravili tudi - karpatska volkulja.