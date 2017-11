Koncert-samo-za-vaju zmagovalec

Čeprav je bilo čudovite zvoke slišali vzdolž celotnega Petkovškovega nabrežja in mestne tržnice, pa so bili lahko tisti, ki so se glasbenikom približali, priča enkratnemu doživetju. Veliko mimoidočih se je odločilo izkoristiti to enkratno priložnost in uživati v glasbeni izvedbi, namenjeni samo njim.

Izberite svoj najljubši tip zmagovalca!

Dogodek je sproščeno napovedal prihod Vikiglotta v Slovenijo. Nova igra, v kateri bo sodelovala tudi Loterija Slovenije, bo namreč že kmalu na voljo.

Ali si bo prvi slovenski zmagovalec Vikinglotta privoščil razkošje koncertnega doživetja, namenjenega samo njemu in izbrani osebi, pa lahko samo ugibamo.

Vikinglotto je igra na srečo, ki jo od leta 1993 igrajo Norvežani, Švedi, Danci, Islandci, Finci, Litovci, Latvijci in Estonci. Žrebanja potekajo vsako sredo zvečer na Norveškem, v skladu za glavni dobitek Viking je vsak teden najmanj 3 in največ 35 milijonov evrov.

Naročnik oglasa je Loterija Slovenije.