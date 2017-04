FOTO: Laboda, ki je pristal na avtocesti, so ujeli in ga prepeljali na varno

"Ob 12.17 me je poklical operater iz ReCO Ljubljana, da se na avtocesti od Vrhnike proti cestninski postaji Log nahaja labod, ki je omagal in pristal na avtocesti. V dogovoru z ReCO in DARS sem na kraj poslal tri operativne gasilce PGD Stara Vrhnika, ki so ga ujeli in prepeljali v bližnji bajer. Reševanje je potekalo zelo hitro, saj je bila stvar zaključena v nekaj minutah. Ptico smo ujeli s prekrivanjem, s pregrinjali. Položilo smo ga v kletko in ga z vozilom prepeljali do vode. Labod pri tem ni bil poškodovan, je pa bil prestrašen. Ko je začutil, da se je stvar okrog njega umirila ,je veselo odletel," nam je razložil Tomaž Šinkovec, poveljnik PGD Stara Vrhnika.