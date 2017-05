Lennonova skica za naslovnico legendarnega albuma Beatlov na dražbi

Za skico Johna Lennona, ki je bila koncept za naslovnico albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nameravajo iztržiti med 36 in 55 tisoč evri. (Foto: AP)

Avkcijska hiša Julien's Auctions v New Yorku bo konec maja na dražbo postavila črnobelo skico Johna Lennona, za naslovnico kultnega albuma Beatlov Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club, ki jo je našel lastnik nekdanjega Lennonovega doma oziroma hiše Kenwood, kjer je John živel med letoma 1964 in 1968.



Četverica je na naslovnici albuma iz leta 1967 na zelo barvitem ovitku upodobljena kot godbeni band, okrog nje pa je nanizana množica zgodovinskih oseb in sodobnikov skupine, od duhovnih voditeljev do slovitih umetnikov. Med njimi so tudi Mae West, Aleister Crowley, W. C. Fields, Bob Dylan, Marlon Brando, Mohamed Ali, James Dean, Marilyn Monroe, Stan Lauren, Karl Marx, Oscar Wilde in drugi.

Legendarna naslovnica albuma Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), "remek dela" zasedbe The Beatles. (Foto: Izvajalec)

Poleg omenjene skice bosta med predmeti na dražbi med drugim tudi klavir Elvisa Presleyja, za katerega si obetajo dobrih 180 tisoč evrov, in kitara legendarnega jazzovskega kitarista Djanga Reinhardta.