Lešnikova čokolada velikanka, ki tehta kar 95 kilogramov

Tri metre in pol dolga, meter in pol široka in tri centimetre debela - to so mere trenutno največje čokolade v Sloveniji. Lešnikovo čokolado velikanko, ki tehta kar 95 kilogramov, so pripravili slaščičarski mojstri iz Gorenjke. Zanjo so porabili 63 kilogramov čokolade in 32 kilogramov lešnikov. Ta hip se še ohlaja, poizkusili pa jo boste lahko na festivalu čokolade v Radovljici.