Ločitveni papirji razkrivajo: Priscilla je Elvisa dobro obrala

Priscilla in Elvis Presley sta se poročila 1. maja 1967 v hotelu Aladin v Las Vegasu. (Foto: AP)

Enemu izmed oboževalcev Elvisa Presleyja se je nasmehnila sreča, saj v rokah po novem drži dragocenost iz zapuščine kralja rock'n'rolla. Na dražbi avkcijske hiše Henry Aldridge and son je bil namreč prodan dragocen kos, Elvisovi ločitveni papirji, ki razkrivajo, kaj je slavni rock'n'roll zvezdnik zapustil svoji tedanji ženi Priscilli Presley.

Dokument datira v leto 1972, in sicer 15. avgust, ki označuje uradni konec njunega zakona. Porumeneli papirji so po besedah dražiteljev Henryja in Andrewa Aldridga "pomemben dokument v zgodovini šovbiznisa". "Vsaka od 12 strani vsebuje zanimive podrobnosti in bralcu omogoča vpogled v podrobnosti, ki zadevata obe strank in jih je mogoče ugotoviti le iz pravnih dokumentov," je pojasnil Henry Aldridge.

Papirji tako na primer poleg datuma ločitve vsebujejo tudi datum poroke, par se je poročil 1. maja 1967 v Nevadi, in okoliščine, ki so ju pripeljale na konec zakonske poti. "Nesrečne okoliščine in razlike so nastale med zakoncema, zaradi katerih sta že od 23 februarja 1972 živela ločeno. To je tudi razlog, zakaj sta se odločila svoj zakon končati."

Dogovor sta podpisala oba, Elvis in Priscilla, kralj rock'n'rolla pa je svoji nekdanji ženi ob ločitvi zapustil tudi svoja slavna avtomobila znamk Mercedes Benz, letnik 1971, in Cadillac Eldorado, letnik 1969, motocikel Harley Davidson, izdelan leta 1971, in 100.000 dolarjev (približno 85.000 evrov).

Poleg omenjenega je Priscilla dobila tudi polovico ocenjene vrednosti njunih treh razkošnih domovanj na Beverly Hillsu, v Los Angelesu in Palm Springsu.

Vrednost ločitvenih papirjev so dražitelji ocenjevali med 22 in 28.000 evri, kar je kar nekajkrat več kot znesek, za katerega so se prodali pred sedmimi leti. Zbiratelj je namreč zanje leta 2011 odštel slabih 7.000 evrov. In očitno je cena za zbirateljski kos z leti res poskočila poskočila, saj je novi lastnik za pogodbo o ločitvi odštel 22.565 evrov (v originalu 20.000 funtov).