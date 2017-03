Maček splezal na tako visoko drevo, da je moral na pomoč priskočiti gorski reševalec

Pred dnevi je maček v okolici Žalca splezal na kar okoli 20 metrov visoko drevo in nato ni mogel na trdna tla. Na koncu je na pomoč priskočil gorski reševalec in zgodba ima srečen konec. Maček je bil nepoškodovan, le precej lačen, so zapisali pri Društvu za pomoč mačkam – Mačja vila.