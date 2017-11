Mačke pokliče kar s telefonom

V dežju, burji, že 12 let, prav vsak dan, sede na svoje kolo in se odpravi nahranit mucke, ki nimajo doma. Po duši in po karieri glasbenik, roker z obale, je na glasbo, ki jo ima rad, navadil tudi svoje živali. Mačke prikliče kar s telefonom. Skupaj s prijateljem sta jim postavila še mačji hostel. Sicer Milan Petrovič že 55 let živi od glasbe. Je pa v življenju za preživetje počel že marsikaj. Od tega, da je šival hlače, pa do priprave umrlih na obdukcijo.