Maja Roš Kanellopulos svetovna novinarska prvakinja

Na svetovnem prvenstvu novinarjev v francoskem Val Cerbisu je skupaj tekmovalo preko 170 novinarjev iz 32 držav, močna slovenska zasedba pa je tudi letos pobrala kar 11 medalj. Poleg novinarke oddaje 24ur Maje Roš Kanellopulos, ki je pobrala dve drugi mesti in zmago v kombinaciji, so se z odličji okitili še Barbra Jermann, Blaž Močnik, David Jug in Marisa Bizjak.

Maja Roš je po drugem mestu na veleslalomu (na fotografiji) z drugim mestom še v tekih osvojila naslov najboljše v kombinaciji. (Foto: 24ur.com)