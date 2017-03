Maltežani žalujejo: turistično znamenitost in prizorišče, kjer so snemali Igro prestolov, uničilo neurje

Maltežani žalujejo za naravno znamenitostjo, ki ga je porušilo neurje. (Foto: AP)

Maltežani žalujejo. Močno neurje je namreč porušilo njihovo naravno turistično znamenitost Azurno okno, kamor se je vsako leto zgrinjalo na tisoče turistov, prav tako so na tej lokaciji posneli prizore številnih filmskih uspešnic.

Azurno okno je bilo v bistvu naravni lok oziroma naravni most, ki ga je izoblikovala morska in veterna erozija. Po poročanju BBC-ja, so leta 2013 malteške oblasti predstavile študijo, da je erozija nepovratna, a da neposredne nevarnosti, da bi se zrušilo okno, ni. A so se očitno zmotili.

Pred kratkim so lokalne oblasti na otoku Gozo opazile spremembe, zaradi katerih so prepovedale dostop na naravni most, saj ni bilo več varno. Kljub temu so številni turisti v želji, da bi naredili 'popolno fotografijo', še vedno plezali na most, kar bi lahko plačali tudi s svojim življenjem.

Od Azurnega okna, naravnega mostu, ni ostalo nič. (Foto: AP)

Malteški premier Joseph Muscat je ob novici, da je nevihta odnesla okno, dejal, "da gre za srce parajočo novico".

To je bila ena največjih naravnih znamenitosti na Malti, številni filmi in serije, med njimi tudi prva epizoda popularne serije Igra prestolov, pa vsebujejo prizore, ki so bili posneti na tej lokaciji.