Maraton v domu starostnikov

Prav poseben maraton so pripravili v domu starejših na Fužinah v Ljubljani. Zaradi teh kolesarjev sicer niso zaprli nobene ceste, kolesarili so kar na sobnih kolesih. So pa zaprli usta tistim, ki mislijo, da z leti človek ne zmore več velikih podvigov. Stanovalci doma so skupaj prevozili veliko, vsak je prispeval toliko kilometrov, kolikor jih je lahko.