Medgeneracijsko sodelovanje: novorojenčki s copatki za lepšo prihodnost

14. decembra bomo v Sloveniji znova proslavljali dan prihodnosti. Dan je namenjen konstruktivnemu premisleku o osebnih vizijah in željah glede bolj odgovornega življenja v prihodnosti. V ta namen je Prva osebna zavarovalnica dala pobudo za vseslovensko akcijo, ki bo v letošnjem letu namenjena medgeneracijskemu povezovanju ter prenašanju znanja in vrednot med različnimi generacijami.

Pismo sebi ali popotnica za prve korake v svet

Demografska slika v Sloveniji kaže, da se naše prebivalstvo stara. Vedno več je starejših, osamljenih, ki so vedno bolj odtujeni od aktivne družbe. Prav ta generacija pa v svojih spominih in izkušnjah nosi zakladnico modrosti in vrednot, ki bi jih morale začutiti mlajše generacije. Pravzaprav ima vsaka generacija svoja pričakovanja, odnos do sveta in vrednote, ki se lahko med seboj plemenitijo. Izvršni direktor Prve osebne zavarovalnice, d. d. Janez Kranjc je pojasnil, da želijo starejše, ki se bodo pridružili akciji, spodbuditi tudi, da novorojenčku napišejo lepo misel, spodbudo ali pismo o tem, kaj je v življenju zares pomembno in kaj prinaša največjo srečo – pismo sebi v preteklost. »S tem želimo otročičke prijazno pospremiti na njihovo še nepopisano življenjsko pot in jim zaželeti prijetne prve korake v prihodnost,« dodaja.

Išče se znak »Med generacijami«

Akcija bo trajala vse do 14. decembra, ko bodo copatke s srčnimi popotnicami slavnostno predali porodnišnicam. V tem obdobju bodo potekale tudi druge dejavnosti medgeneracijske izmenjave. Med drugim je odprt razpis za vse tiste s kopico ustvarjalnih zamisli – išče se namreč najbolj inovativen in kreativen znak »Med generacijami«. Že 20. oktobra bo Prva osebna zavarovalnica izbrala najboljši predlog in njegovega avtorja nagradila s 500 EUR. Izbrani znak bodo med projektom uporabljali v komunikacijskih in promocijskih aktivnostih, ki bodo sporočale glavno misel projekta: Sodelovanje med generacijami je edina smiselna pot za obstoj in prihodnost zdrave in odgovorne družbe.

Ambasadorja pobude sta junaka Usodnega vina

V novembru bo v okviru pobude potekal tudi dogodek Menjamo izkušnje za radovednost, kjer bosta tudi ambasadorja medgeneracijskega sodelovanja, slovenska zvezdnika iz priljubljene serije Usodno vino. Igralka Teja Glažar bo z mladimi udeleženci delila svoje življenjske in poklicne izkušnje, Matic Jamar pa bo vzdušje polnil z radovednostjo in željami za prihodnost. Teja Glažar se prepleta generacijskih izkušenj in vizij zelo veseli: »Vem, kako pomembno je, da se vsi med seboj slišimo in čutimo. Prav je, da mi starejši mladim prenesemo vse znanje, izkušnje in poglede na svet, ki nam jih je dalo življenje, pomembno pa je, da smo tudi mi v stiku z mladimi, da se nalezemo njihove energije, igrivosti in znanj, ki so nam popolnoma tuje. To dela življenje lepo,« je še povedala.

