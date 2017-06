Mednarodno tekmovanje avtoserviserjev v Ljubljani

V Ljubljani je pretekli konec tedna potekalo mednarodno tekmovanje avtoserviserjev Car Mehanic Junior 2017. Tekmovanja so se v organizaciji Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana udeležili dijaki iz devetih držav: Avstrije, Češke, Francije, Litve, Makedonije, Poljske, Turčije, Slovaške in Slovenije.

Vsako državo sta zastopala dva tekmovalca. Tekmovalci so se preizkusili v teoretičnih in praktičnih nalogah. V teoretičnem delu so pokazali znanje fizike, mehanike, kemije in ostalih teoretičnih osnov, ki jih mora obvladati sodoben serviser.

Avstrijski predstavnik Rafael Geiblinger pri merjenju kompresije

Car Mechanic Junior je vsakoletno tekmovanje, ki je letos praznovalo že 18. rojstni dan. Za sodelujoče šole in udeležence je to tudi priložnost za povezovanje, poglobljeno sodelovanje, širitev socialne mreže in navezovanje novih partnerstev. Naslednje leto se tekmovanje seli v litovsko prestolnico Vilno.

Sledilo je deset praktičnih nalog, pri katerih so tekmovalci poleg teoretičnega znanja pokazali tudi spretnosti in veščine. Naloge so zajemale poznavanje osnov električnih napeljav, kjer so morali tekmovalci pravilno priklopiti smernike, preveriti stanje in pravilnost delovanja klimatske naprave, povezati električni priključek za prikolico in nastaviti žaromete ter luči. Ročne spretnosti so tekmovalci dokazovali tudi z izdelavo in pravilno krivitvijo zavornih cevi ter z merjenjem razmika zavornih diskov. Posebno razburljiva pa je bila hitrostna menjava pnevmatike, kjer je poleg pravilnosti izvedbe štela tudi hitrost menjave.

Erikas Rynkevičius iz Litve pri izbiranju orodja za izvedbo naloge

Današnjih avtomobilov si brez dodatnih računalnikov skorajda ne znamo več predstavljati, zato delo avtoserviserjev vse pogosteje zajema odkrivanje in diagnosticiranje napak, ki se pojavijo v delovanju računalniško vodenih procesov v vozilu. Tekmovalci so morali s pomočjo testerja napako ugotoviti in jo odpraviti.

Najuspešnejši je bil predstavnik Avstrije Günther Hagler, ki je zbral več kot devetdeset odstotkov možnih točk in osvojil naslov zmagovalca. Drugo mesto si je priboril njegov ekipni kolega Rafael Geiblinger, tesno za njim pa se je uvrstil Kęstutis Mockus iz Litve. Skupno ekipno zmago si je tako prislužila Avstrija in ubranila naslov lanskoletnega zmagovalca.

Predstavnik Turčije, Kubilay Taşgın, pri merjenju tlaka in temperature klimatske naprave

Namen dogodka, ki je letos potekal že v 18. izvedbi, pa ni le tekmovanje. Spremljajoče aktivnosti dajejo poudarek druženju, sodelovanju, povezovanju in navezovanju novih poznanstev. Neformalno druženje je tako postreglo z razburljivo vožnjo z gokarti, turnirjem v ročnem nogometu in krepitvijo ekipnega duha, tekmovalci pa so morali pokazati tudi precej iznajdljivosti pri hitrostni menjavi gokart pnevmatik, saj se orodje in tehnika precej razlikujeta od pripomočkov in načina menjave pnevmatik pri osebnih vozilih. Tudi lepote Slovenije niso ostale neraziskane, vožnja z ladjico ob slovenski obali je bila kot nalašč za osvežitev in sprostitev po napetih ter napornih tekmovalnih dneh.

Letošnji najboljši trije avtoserviserji

Naslednje leto se tekmovanje seli v litovsko Vilno, kjer bo imela nova generacija tekmovalcev novo priložnost za pridobivanje dodatnega znanja, izmenjavo izkušenj in povezovanje s stanovskimi kolegi. Avtomobilska industrija se v zadnjih letih močno osredotoča na hibridna in električna vozila, kar predstavlja povsem nov izziv tako za obstoječe kot tudi za bodoče avtoserviserje, s tem pa tudi za poklicne in strokovne šole, ki danes nove generacije mehanikov izobražujejo za uporabo tehnologije prihodnosti.

V prostem času so dijaki dirkali z gokarti

