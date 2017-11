Meghan na celi črti pogrnila na britanskem preizkusu znanja

Harry bo moral svoji Meghan razodeti še marsikatero zanimivost o svoji deželi. (Foto: AP)

Meghan Markle, zaročenka britanskega princa Harryja, se bo morala, če bo želela postati britanska državljanka, zelo poglobiti v kulturo, jezik in zgodovino Velike Britanije, saj ji je poznavanje njihove tradicije španska vas. Tako je vsaj videti na videu, ki so ga pred dobrim letom objavili za promocijo nove sezone serije Nepremagljivi dvojec, v kateri je Meghan igrala ambiciozno pravnico Rachel Zane. V testu iz "britanskosti" je namreč pogrnila na celi črti.

Je Meghan že kot najstnica sanjala o kraljevskem življenju?

Ravno julija 2016, ko je igralka začela hoditi na zmenke s prestolonaslednikom, a se ji verjetno še sanjalo ni, da bo tako hitro postala prinčeva zaročenka, je za britansko oddajo Dave opravila preizkus znanja iz britanskih posebnosti, ki jih Američani pogosto ne vedo. In če kaj, je Meghan pokazala, da je prava Američanka.

Najprej se je morala preizkusiti v poznavanju imen britanskih piv ale in se pri smešnih imenih le nasmejala, izbrala pa seveda napačno. Ne, Meghan, "zatohli dihur" ni vrsta angleškega piva. Naslednje vprašanje je bilo bolj geografske narave in igralka je morala med smešnimi poimenovanji izbrati resnične britanske kraje. Američanka seveda ni vedela, ali se norčujejo ali ne, a je kmalu spoznala, da se Sandy Balls (peščena jajca) imenuje resnična počitniška vas na jugu Anglije in da je vsem Britancem dobro poznano tudi krajevno ime Happy Bottom (srečna zadnjica).

Meghan je na preizkusu znanja pokazala, da ne pozna preveč dobro britanske tradicije. (Foto: AP)

In če se je v preizkusu "britanskosti" bodoča nevesta dotlej še trudila, je pri vprašanju iz jezika ostala popolnoma brez idej: Kaj v londonskem "cockney" slengu pomeni "apples and pears" (hruške in jabolka)? Pravilen odgovor, da so to stopnice, jo je presenetil. "O, stopnice, to bom zagotovo uporabila danes!"

Naslednja vprašanja so bila iz angleške zgodovine, prepoznati pa je morala živali, ki predstavljajo posamezne dežele Velike Britanije. Meghan dotlej očitno še ni videla angleškega grba, s katerega se že od časov Riharda Levjesrčnega bohotijo trije levi. Kraljica najbrž ne bi bila preveč ponosna. Še bolj pa je Meghan šokirala žival, ki je narodni simbol Škotske – samorog. Tudi ta skupaj z levom še danes "pozira" na uradnem grbu Velike Britanije. "Resno, samorog? Vsi se bomo preselili na Škotsko!" se je pošalila, ko je izvedela pravilni odgovor. Pri valižanskem zmaju je bila uboga Meghan že povsem obupana.

Malo bolje ji je šlo pri ugotavljanju sopomenk v britanski in ameriški različici angleščine, kjer je Meghan pokazala, da v šoli vendarle ni sedela na ušesih. Ugotovila je dvojna poimenovanja za krompirček, avtocesto, smetnjak in hlače, preglavico sta ji delali le poimenovanje za kostum in pločnik.

"Mislim, da sem izgubila," je sklenila ob koncu preizkusa in priznala: "Mislim, da sem bila pri tej igrici najslabša od vseh!" A roko na srce, verjetno pravi preizkus, ki ga bo morala opraviti po poroki, ko bo Meghan sprožila postopek za pridobitev britanskega državljanstva, ne bo tako zahteven, saj je bil test v oddaji res poln zvijač.

Princ Harry in njegova izbranka Meghan Markle bosta sicer svojo ljubezen zapečatila maja, so dan po najavi kraljeve zaroke sporočili iz Kensingtonske palače.

Zaročenca bosta maja na Windsorskem gradu rekla večni "da". (Foto: AP)

Celoten posnetek preverjanja znanja Meghan Markle o britanskih posebnostih in značilnostih si lahko ogledate v angleškem jeziku.