Meh raztegovali tudi najmlajši 

Mladi harmonikarji iz Slovenije so se ta konec tedna zbrali v Begunjah na Gorenjskem. Kjer so raztegovali mehove in uživali v domači glasbi. Na že mednarodnem 12. tekmovanju za nagrado Avsenik, so seveda igrali skladbe bratov Avsenik. Trema med tekmovalci je bila prisotna, vendar je ljubezen nad domačo glasbo premagala še tako velik strah.