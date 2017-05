Mladi po duši in srcu, pa čeprav je že 60 let, odkar so maturirali

Da nam ne bi slučajno rekli starčki! Tako mladenke in mladeniči, ki praznujejop častitljivih 60 let, odkar so prvič sedli v šolske klopi kranjske gimnazije, žugajo mlajšim generacijam. Vitalni in še vedno nabriti kot srednješolci se spominjajo številnih anekdot in predvsem nerazdružljivih prijateljskih vezi, ki so se stkale, ko so gulili gimnazijske klopi in ki jih še zdaj skrbno ohranjajo.