Ljubezen ne pozna meja: Japonec omožil virtualno dekle

Kar nekaj let nazaj je Japonec Taichi Takashita dejal, da se v dvodimenzionalnem svetu počuti bolje kot v resničnosti in začel s kampanjo, ki bi dovoljevala ljudem, da se poročijo s svojim najljubšim stripovskim junakom. Tako je na tisoče Japoncev podpisalo peticijo in jo naslovilo na vlado. Peticija sicer ni šla skozi vladno sito, a Japoncev to ni ustavilo.

Mladi Japonec, ki se je predstavljal kot SAL9000 je leta 2009 preko video igre Love Plus spoznal dekle, Nene Anegasaki, ki v resničnem svetu sploh ne obstaja, kajti deklina je bila računalniško ustvarjeno. A vanjo se je zaljubil in se je z njo tudi poročil, čeprav njuna poroka ni legalna, ga to ni ustavilo, ljubezen pač ne pozna meja.

Japonsko podjetje, ki je ustvarilo igro Niitzuma LovelyxCation, se je tako zdaj odločilo, da bodo začeli ponujati tudi virtualne poroke in prvi Japonec je že rekel večni 'da' svoji virtualni nevesti.