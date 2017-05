Muzejski vlak – atrakcija, ki je ne morete doživeti v vsaki državi

V muzejski zbirki Slovenskih železnic sicer hranijo več kot 60 različnih lokomotiv. To zbirko bogatijo tudi tri aktivne parne lokomotive in 14 muzejskih vagonov.

Pot z muzejskim vlakom po znameniti Bohinjski progi ima mednaroden odmev in je zelo priljubljena med turisti, ki so za tak izlet pripravljeni odšteti tudi več kot 70 evrov. Ta nostalgična pot pa je letos dosegljiva tudi za manj kot 15 evrov, če izberete pot med Celjem in Podčetrtkom. Pretekli vikend smo se podali po tej poti na Festival vina in čokolade in najboljši vtis s poti podajo fotografije.

Na pustolovščino z muzejskim vlakom med Celjem in Podčetrtkom se lahko odpravite sicer vsako soboto do 24. junija ter od 9. do 23. septembra. Mesti ponujata veliko odličnih lokacij za turistično raziskovanje. Z vozovnico za vlak lahko v Termah Olimia v Podčetrtku uveljavljate od 30 do 50 % cenejše kopanje.

Naročnik oglasa so Slovenske železnice.