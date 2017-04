Na 20. Skoju o transformaciji na področju odnosov z javnostmi

Slovensko društvo za odnose z javnostmi letos organizira jubilejno 20. Slovensko konferenco o odnosih z javnostmi (SKOJ). Rdeča nit tokratne konference je transformacija, okoli katere bodo svoje znanje in izkušnje delili tudi Dr. Alenka Jelen-Sanchez, Stephen Clark, Nick Keane, dr. Darja Kupinić Guščić, mag. Igor Mervič, dr. Dejan Verčič in Ilka Štuhec.

Prvi dan v znamenju mednarodnih govorcev

Dva dneva izobraževanja, druženja, razmišljanja in povezovanja bo začela Dr. Alenka Jelen-Sanchez, predavateljica odnosov z javnostmi na University of Stirling na Škotskem, ki bo v svojem predavanju spregovorila o vlogi in odgovornosti medijev v družbi ter hkrati o vlogi odnosov z javnostmi, ki morajo po njenih besedah ''začeti delovati kot protiutež post-resnicam in lažnim novicam, če želijo okrepiti svojo integriteto in legitimnost ter prispevati h grajenju etičnega, demokratičnega in odgovornega javnokomunikacijskega prostora”.

Pridružila se ji bosta tudi Stephen Clark, direktor za odnose z državljani v Evropskem parlamentu, ki bo razkril izzive komuniciranja z državljani, in Nick Keane, ki bo spregovoril o vplivu digitalnih sprememb na delovanje policije in o njihovem kriznem komuniciranju v dobi porasta socialnih medijev. Iz zagrebške analitične in raziskovalne agencije MediaNet bo prišla tudi dr. Darja Kupinić Guščić, ki bo govorila o alternativnih dejstvih in lažnih novicah ob volitvah ameriškega predsednika.

Prav tako pa bodo na prvi dan konference podelili priznanja Prizma, ki jih Slovensko društvo za odnose z javnostmi podeljuje slovenskim organizacijam za odličnost izvedenih komunikacijskih programov.

Vsako leto tradicionalno podelijo nagrade Prizma za najboljše komunikacijske primere v preteklem letu

Zanimivi gostje za piko na i

Drugi dan bo poleg predavanj postregel tudi z zanimivo okroglo mizo na temo Tranformacije vloge komunikatorja v menedžmentu, kjer bosta sodelovala tudi generalni direktor Spar Slovenija mag. Igor Mervič in dr. Dejan Verčič profesor odnosov z javnostmi in vodja Centra za marketing in odnose z javnostmi na Univerzi v Ljubljani.

Jubilejni 20. SKOJ se bo zaključil na prav poseben način, in sicer v obliki performansa, ki ga bodo sestavljali zanimivi gostje. Kako se s prednostmi in izzivi komuniciranja spopadajo športniki? Le kdo bi to bolje vedel kot alpska smučarka in svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec, ki bo z udeleženci delila svoje izkušnje komuniciranja iz sveta vrhunskega športa. O transformaciji komuniciranja v glasbi bo spregovoril Nikola Sekulović, član nekaterih vplivnih slovenskih zasedb, kot so Laibach, Dan D in Demolition Group.

Slovenske konference o odnosih z javnostmi se vsako leto udeleži več kot 200 komunikatorjev

Razkritje skrivnosti uspeha slovenskih odnosov z javnostmi

Poleg pestrega programa (http://www.piar.si/skoj/program-3492/) bodo na SKOJ-u predstavljene tudi dobre prakse slovenskih odnosov z javnostmi. Svoje izkušnje bodo z udeleženci konference delili predstavniki podjetij in organizacij, ko so Petrol, Lidl Slovenija, Zavarovalnica Sava, Goodyear Central Europe, Skupina Gorenje, Plinovodi, Knauf Insulation, Danfoss Trata, Finančna uprava Republike Slovenije, Dnevnik in drugi.

Konferenca SKOJ nudi vpogled v najnovejše komunikacijske ter poslovne trende

Več o konferenci na www.SKOJ.si

Naročnik oglasa je Slovensko društvo za odnose z javnostmi