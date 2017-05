Na Dansko so se po dvesto letih vrnili volkovi

Lov na volkove je na Danskem, kjer so jih lovci popolnoma iztrebili na začetku 19. stoletja, prepovedan. (Foto: Reuters)

Na Dansko so se po dveh stoletjih vrnili volkovi, med njimi je tudi ena volkulja, so na podlagi DNK ugotovili danski znanstveniki. Iz Nemčije je po 500 kilometrov dolgi poti tako prišlo vsaj pet živali, so sporočili danski zoologi.



"Od leta 2012 smo vedeli, da so se volkovi vrnili, zdaj pa imamo potrditev, da je med njimi tudi samica," je povedal zoolog z univerze v Aarhusu Peter Sunde. To bi lahko pomenilo, da bodo volkovi to pomlad dobili tudi naraščaj, je še navdušeno dejal.



Živali so prišle iz Nemčije, naselile pa so se na poljedelskem zahodu Danske, ki je najredkeje poseljen del te skandinavske države. "Opravili so več kot 500 kilometrov dolgo pot. Mislimo, da gre za mladiče, ki so jih družine zavrgle, in zdaj iščejo nova območja lova," je še povedal raziskovalec.



Poleg analize DNK so jim pri ugotovitvah pomagali tudi odtisi živali in video posnetki na območjih, kjer so volkovi. Ugotovili so genetski profil petih živali, in sicer štirih samcev in ene samice, volkov pa bi bilo lahko še več. Njihova lokacija ostaja skrivnost, da ne bi premamili lovcev. Lov na volkove je sicer na Danskem, kjer so jih lovci popolnoma iztrebili na začetku 19. stoletja, prepovedan.



V drugih nordijskih državah je sicer volkov več, vendar pa o njihovem pobijanju poteka ostra razprava med prebivalci, lovci, znanstveniki, vlado, Evropsko unijo in zagovorniki pravic divjih živali.