Na gorenjsko avtocesto zašel nenavaden sprehajalec

Policija je rešila laboda. (Foto: PU Kranj)

S Policijske uprave (PU) Kranj so sporočili, da je v petek zjutraj na tamkajšnjo avtocesto pri Mostah zašel neobičajen sprehajalec.

"Policisti so v petek zjutraj z gorenjske avtoceste pri Mostah odstranili laboda, ki se je nevarno zadrževal in gibal po vozišču avtoceste. Laboda so namestili v intervencijsko vozilo in ga prepeljali na Bled ter ga predali lokalnemu društvu za zaščito živali," je dejal Bojan Kos s PU Kranj.

Zgodba se je srečno končala, saj žival v dogodku ni bila poškodovana – kmalu so jo namreč spustili v jezero, so še dodali na PU Kranj.